عاجل.. وفاة رئيس ناميبيا بعد صراع مع السرطان

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عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، تم اليوم الإعلان عن وفاة رئيس جمهورية ناميبيا، حاجي جينجوب، بعد صراع مع المرض.





ناميبيا تُعلن وفاة رئيسها بعد صراع مع السرطان اضافة اعلان



بيان رئاسة جمهورية ناميبيا



وحسب مكتب رئاسة الجمهورية، فقد توفي جينجوب في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي.وبعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان، أكدت السلطات وفاة رئيس جمهورية ناميبيا الواقعة في جنوب غرب قارة إفريقيا.وفي بيان له على منصة "إكس" ذكر مكتب رئاسة الجمهورية: "ببالغ الحزن والأسى نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي اليوم الأحد في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي".والشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.وفي 2014، عندما كان جينجوب يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا، ليصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة المتعلقة بوفاة الرئيس، حيث تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.