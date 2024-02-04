الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وفاة رئيس ناميبيا بعد صراع مع السرطان

images
رئيس ناميبيا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، تم اليوم الإعلان عن وفاة رئيس جمهورية ناميبيا، حاجي جينجوب، بعد صراع مع المرض.

ناميبيا تُعلن وفاة رئيسها بعد صراع مع السرطاناضافة اعلان

وحسب مكتب رئاسة الجمهورية، فقد توفي جينجوب في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي.
وبعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان، أكدت السلطات وفاة رئيس جمهورية ناميبيا الواقعة في جنوب غرب قارة إفريقيا.

بيان رئاسة جمهورية ناميبيا

 وفي بيان له على منصة "إكس" ذكر مكتب رئاسة الجمهورية: "ببالغ الحزن والأسى نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي اليوم الأحد في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي".
والشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.
وفي 2014، عندما كان جينجوب يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا، ليصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة المتعلقة بوفاة الرئيس، حيث تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.

اقرأ أيضا

125 قذيفة.. أمريكا تُشن ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري في سوريا والعراق

"يونسيف": 17 ألف طفل في غزة انفصل عن والديه وذويه

هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في غزة

تفاصيل جريمة بشعة كشفتها كاميرا السيارة هزت هذه الدولة (فيديو)

ضربات مكثفة.. 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين بحجة اليمنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

65a0734423b33 7:49 م الجمعة، 26 يناير 2024

"العدل الدولية" تطالب قوات الاحتلال بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بغزة

غزة - فلسطين 3:07 م الخميس، 11 يناير 2024

محكمة العدل الدولية تنظر في محاكمة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

اقرأ أيضا

images
5:50 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"الصحة العالمية": مقتل وإصابة وفقدان أكثر من 100 ألف من سكان غزة

زعيم كوريا الشمالية
12:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز جديدة

انفجار غاز في كينيا
11:58 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

مصرع 3 أشخاص وإصابة 200 في انفجار خزانات غاز بكينيا (فيديو)

الحمامة الجاسوسة
11:08 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الإفراج عن "الحمامة الجاسوسة" في الهند!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

images
8:35 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. وفاة رئيس ناميبيا بعد صراع مع السرطان

وزارة التعليم - صورة رسمية
8:32 ص الأحد، 04 فبراير 2024

خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية للمواطنين

أربعين العقربي
8:15 ص الأحد، 04 فبراير 2024

الشتاء بالمملكة والخليج.. ماذا تعرف عن أربعينيات المريعي والعقربي؟

حساب المواطن
7:45 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. التسجيل في العمل الحر هل يؤدي إلى انقطاع حساب المواطن؟

حافلات الرياض
7:31 ص الأحد، 04 فبراير 2024

مختص: هذا هو السر وراء عدم الإقبال على استخدام حافلات النقل العام (فيديو)

أمطار المملكة
7:26 ص الأحد، 04 فبراير 2024

انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان