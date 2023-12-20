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فوضى في أمريكا .. حرب بالأسلحة النارية والرشاشات بين الشرطة وعصابة لخطف الأطفال

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تبادل لإطلاق النار
أ أ
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وثق مقطع فيديو معركة بالأسلحة النارية بين عناصر شرطة في ولاية أريزونا، وشخصين مسلحين أحدهما مشتبه به في عملية خطف طفل صغير.

معركة بالأسلحة النارية بين عناصر شرطة في ولاية أريزونا:اضافة اعلان


وقتل أحد المسلحين قُتل في المعركة التي وقعت يوم 13 من شهر نوفمبر الماضي، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وحدثت الواقعة في ساحة إحدى المطاعم بأريزونا، عندما قام شخصان مشتبه بهما في عملية اختطاف، الأول يدعى رينيه كالديرون، 45 عامًا، والآخر إيدج، 43 عامًا.

وفور معرفة عناصر الشرطة بمكان تواجدهما، قاما بإطلاق النار من بندقية أوتوماتيكية من طراز AK-47 على رجال الشرطة، وأسفر ذلك عن إصابة شخص من العناصر بجروح طفيفة.

تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة:


وتبادلت عناصر الشرطة إطلاق النار معهما، وقد سببت الأعيرة النارية في وجود ثقوب بزجاج السيارات المتواجدة في موقع الحادث.

في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام لصوص في أمريكا لصراف آلي مستخدمين  "الشيول" وذلك لسرقة الأموال التي داخله.

وكشف الفيديو عن تحطيم جميع محتويات المكان الذي يوجد فيه الصراف وسرقة الأموال.

في هذا الوقت كان أحد الأشخاص يسحب أموالا من الصراف لكنه تفاجأ باللصوص وما يفعلونه فنهض مسرعا.

سرقة جميع المحتويات 
في وقت سابق، وثق مقطع فيديو هجوم لصوص على أحد المتاجر في أمريكا وسرقة ما بداخله.

ويظهر الفيديو أن اللصوص أخذوا جميع الأشياء التي كانت موجودة في المتجر بما فيها الأجهزة الإلكترونية والشاشات وغيرها.

ونشرت شرطة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية هذا المقطع يطلبون من الناس التعاون معهم للتعرف على هؤلاء المجرمين للقبض عليهم.

متاجر أبل

أظهر مقطع فيديو تعرض أحد متاجر شركة أبل الأمريكية للغرق، فيما أعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ.

ويظهر الفيديو تواجد العديد من الأشخاص داخل متجر أبل وكانوا يمشون بحذر شديد نتيجة المياه المتراكمة.

وهطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، منذ أمس الجمعة.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

سرقة متاجر أبل:

وقبل أيام فوجيء اللصوص الذين هاجموا أحد المتاجر في أمريكا، وقاموا بسرقة آلاف الآيفونات بتوقفها عن العمل.


وعقب الفوضي والهجوم على المتاجر وسرقة الأجهزة، تمكنت شركة أبل من تعطيل جميع الأجهزة المسروقة.


وكان مقطع فيديو قد وثق أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.


ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".


ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.

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