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عاجل.. جريمة صادمة.. مقتل مدير التصنيع الحربي بالدفاع اليمني في شقته بالقاهرة

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اللواء حسن بن جلال العبيدي
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كشفت سفارة اليمن في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، عن مقتل مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع في ظروف غامضة.

مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في منزله بالقاهرةاضافة اعلان

وفي بيان لها أعلنت سفارة اليمن، أنه تم العثور على مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع في شقته بالقاهرة مقتولًا طعنًا ومكبل اليدين.

وحسب العربية" فقد قالت السفارة في بيان رسمي: "إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

قتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث

وبينت أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله.
وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، وستظل تتابع حتى الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.
يذكر أن الضابط اليمني الكبير يتولى مهام دائرة التصنيع العسكري بالجيش، وقام بإنتاج مدرعات عسكرية حديثة.

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