أمريكا تعلن عن تدمير 11 طائرة حوثية مسيّرة

إسقاط طائرات مسيرة حوثية: اضافة اعلان



دفاعًا عن النفس:



أعلن الجيش الأمريكي عن إسقاط 7 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر وتدمير 4 طائرات كانت جاهزة للانطلاق.وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، في تغريدات على حسابها في "إكس" أنه أمس (الجمعة) اشتبكت سفينة يو إس إس كارني مع طائرة بدون طيار وأسقطتها فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.كما نفذت القوات المركزية الأمريكية في وقت لاحق من نفس اليوم ضربات ضد أربع طائرات دون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق.وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها حددت الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، ليتم ضربها وتدميرها وذلك في دفاعاً عن النفس.وبيّنت أنه في تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت صنعاء اشتبكت طائرات USS Laboon (DDG 58) وطائرات F/A-18 من مجموعة Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group وأسقطت 7 طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.