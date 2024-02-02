ضربات مكثفة.. 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين بحجة اليمنية

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كشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، بوقوع سبع غارات أمريكية وبريطانية شمال غربي العاصمة صنعاء.





7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين اضافة اعلان



إطلاق صاروخين باليستيين من مناطق الحوثي



ضربات جوية غربية متواصلة على مواقع الحوثيين،



وأوضحت حسب "العربية"، أن الغارات استهدفت منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة اليمنية، دون ذكر أية خسائر أو أضرار.وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين في خليج عدن والبحر الأحمر.وأكد الجيش الأمريكي إطلاق صاروخين باليستيين من مناطق سيطرة الحوثي باليمن تجاه سفينة لكنهما سقطا في البحر.وأعلنت هيئة البحرية البريطانية، عن انفجار وقع قرب سفينة تجارية غرب مدينة الحديدة اليمنية ولا أضرار بالسفينة أو طاقمها.وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع الحوثيين، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين وتهديدهم حركة التجارة العالمية.وتعرّضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قِبل الجماعة التي تقول إن ذلك يأتي رداً على الحرب الصهيونية في قطاع غزة.