الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضربات مكثفة.. 7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين بحجة اليمنية

45456546546
ضربات أمريكية على اليمن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، بوقوع سبع غارات أمريكية وبريطانية شمال غربي العاصمة صنعاء.

7 غارات أمريكية وبريطانية تستهدف الحوثيين اضافة اعلان

وأوضحت حسب "العربية"، أن الغارات استهدفت منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة اليمنية، دون ذكر أية خسائر أو أضرار.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرتين مسيرتين في خليج عدن والبحر الأحمر.

إطلاق صاروخين باليستيين من مناطق الحوثي

وأكد الجيش الأمريكي إطلاق صاروخين باليستيين من مناطق سيطرة الحوثي باليمن تجاه سفينة لكنهما سقطا في البحر.


وأعلنت هيئة البحرية البريطانية، عن انفجار وقع قرب سفينة تجارية غرب مدينة الحديدة اليمنية ولا أضرار بالسفينة أو طاقمها.

ضربات جوية غربية متواصلة على مواقع الحوثيين،

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع الحوثيين، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين وتهديدهم حركة التجارة العالمية.
وتعرّضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قِبل الجماعة التي تقول إن ذلك يأتي رداً على الحرب الصهيونية في قطاع غزة.

اقرأ أيضا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 200 في انفجار خزانات غاز بكينيا (فيديو)

الإفراج عن "الحمامة الجاسوسة" في الهند!

الصين تحظر استيراد المواشي من دولة عربية بسبب مرض خطير يصيب لسان الأبقار والأغنام

مجاعة على الأبواب في غزة.. "الأونروا": وقف العمليات الإنسانية نهاية فبراير

هيئة بحرية بريطانية: انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صافر 8:29 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

قنبلة موقوتة.. أحداث "البحر الأحمر" توقف عملية التخلص من "صافر"

الضربات الجوية على اليمن 3:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

للمرة الرابعة.. قصف أمريكي ضد مليشيا الحوثيين بعد استهداف سفينة بخليج عدن

images 6:25 م الجمعة، 12 يناير 2024

إسبانيا: لن نشارك في مهمة محتملة في البحر الأحمر.. و"البنتاجون" يرد

الضربات الجوية على اليمن 11:25 ص الجمعة، 12 يناير 2024

"القوات الأمريكية": هاجمنا أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا لمليشيا الحوثي باليمن

اقرأ أيضا

عبد الفتاح البرهان
5:10 ص الخميس، 01 فبراير 2024

البرهان: لا عملية سياسية في السودان قبل إنهاء "تمرد الدعم السريع"

الأونروا
9:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الأمم المتحدة: الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

السويدية رعاياها بسرعة وضرورة مغادرة لبنان بشكل سريع .
9:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الشرطة السويدية تعلن عن تدمير عبوة ناسفة بمحيط سفارة الاحتلال لديها

بنوك الطعام - بريطانيا
7:55 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الأسوأ في تاريخ البلاد.. ارتفاع تكاليف المعيشة يجبر السكان على مغادرة لندن وتشريد آلاف الطلاب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
8:12 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. صرف دفعة فبراير من حساب المواطن في هذا الموعد

المرور السعودي - الامطار
7:35 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" من ارتكاب هذا الأمر الخطير أثناء هطول الأمطار

النائب العام الليبي
6:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

النائب العام: استمرار الجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف

رياح نشطة
6:19 م الجمعة، 02 فبراير 2024

تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

صندوق النقد
6:02 م الجمعة، 02 فبراير 2024

"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

العالم فى اسبوع
6:00 م الجمعة، 02 فبراير 2024

العالم في أسبوع.. صلاحيات جديدة لمديري المدارس وتقديم موعد الاختبارات