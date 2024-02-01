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هيئة بحرية بريطانية: انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن

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استهداف سفية بسواحل اليمن
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه وقع انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن دون تضررها.
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انفجار على مسافة بعيدة من سفينة غربي الحديدة باليمن

وأوضحت حسب "العربية"، أنه تم رصد عملية إطلاق صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع سفينة قرب الحديدة باليمن.

انفجارات غربي ميناء الحديدة قبالة السواحل اليمنية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة بحرية بريطانية وقوع انفجاران على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا غربي ميناء الحديدة قبالة السواحل اليمنية.
وأكدت الهيئة أن السفينة المستهدفة قبالة السواحل اليمنية تواصلت مع قوات التحالف، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها.
ويستهدف الحوثيون، جميع السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة وحتى يسمح بدخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

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