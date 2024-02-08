الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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وزير الدفاع يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن التوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلام

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وزير الدفاع والمبعوث الأمريكي
أ أ
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استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود، المبعوث الأمريكي الخاص لـ اليمن تيم ليندركينغ.

مسار السلام في اليمناضافة اعلان


واستعرض وزير الدفاع مع المبعوث الأمريكي الخاص لـ اليمن دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلام.

بحث مجالات التعاون المشترك


وفي وقت سابق، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

 وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك لوزارتي الدفاع بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والتأكيد على أهمية تهدئة الأوضاع في المنطقة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار.

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