طنان من روث الحيوانات أمام منزل السفير الروسي في هذه الدولة.. ما الأمر؟

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أقدم محتجون اليوم السبت،على وضع طنين من روث الحيوانات أمام منزل السفير الروسي في بولندا.



روث حيوانات أمام منزل السفير الروسي:

يأتي هذا مع إحياء الذكرى الثانية للغزو الشامل لأوكرانيا، حيث أظهرت صور الاحتجاج في كونستانسين يجورنا، وهي بلدة قريبة من وارسو يقطن بها السفير الروسي.وأوضحت وكالة " اطلعت عليها رويترز" ، أن النشطاء وضعوا علما روسيا ملطخا بالدماء وعليه حرف زد بالإنجليزية على كومة من الروث وألصقوا عليه لافتة كتب عليها "روسيا = القرف.. " لا نريدكم في الاتحاد الأوروبي! اخرجوا"أيضا عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في مكان آخر في وارسو، أطلق محتجون آخرون أصوات صفارات الإنذار وإطلاق النار والانفجارات خارج مبنى يسكنه دبلوماسيون روس.ونقلت عن أحد المحتجين قوله: "أردنا إشارة واضحة إلى السلطات البولندية والاتحاد الأوروبي.. لقد حان الوقت لطرد الدبلوماسيين الروس من بلادنا".يأتي هذا في الوقت الذي لم ترد السفارة الروسية في وارسو على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.يذكر أن بولندا لم تتخذ حتى الآن خطوة طرد السفير الروسي على مثل باقي دول البلطيق رغم أنها قامت بطرد دبلوماسيين.وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اندلاع أعنف حرب على الأراضي الأوروبية منذ أكثر من سبعة عقود.