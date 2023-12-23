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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له. اضافة اعلان





زيارة الروضة الشريفة



أعلنت وزارة الحج والعمرة، على حسابها على منصة إكس في وقت سابق، عن طريقة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة.وكتبت: "خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة"، وجاءت كالآتي:تحميل تطبيق نسك.إنشاء حساب- تسجيل دخول.اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.تحديد الأفراد.تحديد التاريخ والوقت.قراءة التعليمات والموافقة عليها.اضغط على "استمرار".صدور التصريح.