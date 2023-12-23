تركيا تقرر إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

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أعلنت تركيا، رسمياً، إعفاء مواطني 6 دول من التأشيرة للقادمين للسياحة، بينها 3 دول خليجية، منها السعودية.





إعفاء مواطني المملكةمن التاشيرة اضافة اعلان



إعفاء من التأشيرة



أهم سمات تأشيرة السعودية



ووفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية التركية اليوم (السبت)، فقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (الجمعة)، قراراً بمنح مواطني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان الذين يحملون جوازات سفر عادية، إعفاء من التأشيرة للقادمين للسياحة لمدة 180 يومًا، حيث يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.ومؤخرًا، وقّع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري نيابة عن وزير الخارجية، اتفاقية مشتركة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان ممثلاً عنها نائب وزير الخارجية عليبك باقايفب بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة.وحسب بيان وزارة الخارجية عبر منصة "إكس"، فإن الاتفاقية خاصة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة.حضر توقيع الاتفاقية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بييرك آرين.ومؤخرًا، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.وعدد المنصوري خلال ملتقى الحكومة الرقمية، أهم سمات التأشيرة، وتشمل:هي منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية، بهدف تحقيق مكتسبات المملكة الوطنيةهناك ربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة قطاع خاص لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشير الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكوميةأتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائرهوية وطنية حديثة تنناسب مع دور المنصة الوطنيمحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات بيسر وسهولةمرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات والتقديم عليهاملف شخصي محدد للزائر يسهل استعرض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًامتطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد مثاليةآلية موحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة بالمملكةإعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات بهدف تقديم تجربة استثنائية لزوار المملكةتفعيل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصةتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية