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تركيا تقرر إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

سفارة المملكة في أوغندا
أرشيفية
أ أ
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أعلنت تركيا، رسمياً، إعفاء مواطني 6 دول من التأشيرة للقادمين للسياحة، بينها 3 دول خليجية، منها السعودية.

إعفاء مواطني المملكةمن التاشيرةاضافة اعلان

ووفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية التركية اليوم (السبت)، فقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (الجمعة)، قراراً بمنح مواطني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان الذين يحملون جوازات سفر عادية، إعفاء من التأشيرة للقادمين للسياحة لمدة 180 يومًا، حيث يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.

ومؤخرًا، وقّع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري نيابة عن وزير الخارجية، اتفاقية مشتركة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان ممثلاً عنها نائب وزير الخارجية عليبك باقايفب بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة.

إعفاء من التأشيرة

وحسب بيان وزارة الخارجية عبر منصة "إكس"، فإن الاتفاقية خاصة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة.
حضر توقيع الاتفاقية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بييرك آرين.

ومؤخرًا، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.

أهم سمات تأشيرة السعودية

وعدد المنصوري خلال ملتقى الحكومة الرقمية، أهم سمات التأشيرة، وتشمل: 
هي منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية، بهدف تحقيق مكتسبات المملكة الوطنية
هناك ربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة قطاع خاص لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشير الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.
تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية
أتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر
هوية وطنية حديثة تنناسب مع دور المنصة الوطني 
محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات بيسر وسهولة
مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات والتقديم عليها
ملف شخصي محدد للزائر يسهل استعرض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًا
متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد مثالية
آلية موحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة بالمملكة 
إعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات بهدف تقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة
تفعيل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة
تعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية

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