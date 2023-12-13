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عاجل.. محاولة لإدخال أم الخبائث عبر طائرات عسكرية بدولة خليجية

الكويت
الكويت
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قال وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد إنه  في قضية صندوق الجيش وجدنا قضايا متفرعة.

قضية الجيش في الكويت:



وأوضح أنه من بين هذه القضايا المتفرعة محاولات ادخال خمور للكويت عبر الطائرات العسكرية وادخال أجهزة تجسس والعسكريين الشرفاء رفضوا لذلك كان هناك مطالب بالتحقيق.

وفي أواخر نوفمبر الماضي قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك وحبس وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة عادل العنزي في قضية صندوق الجيش.

إحباط دخول خمور بالكويت:



وفي سياق الحملات الأمنية لضبط الخمور، تمكن مفتشون بجمارك ميناء الشويخ  في الكويت من ضبط مايقرب 2183 زجاجة من المسكرات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة"الجريدة"، فقد خبأت في مولد كهربائي كبير قادم من دولة خليجية عبر جمارك ميناء الشويخ.

ونقلت عن نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي، أنه وصل إلى جمارك ميناء الشويخ مولد كهربائي كبير قادم من إحدى الدول الخليجية.

خمور في مولد كهربائي:



وأوضح أن مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - مراقبة التفتيش والاستيداع راودتهم الشكوك في ذلك المولّد الكهربائي، وأحالوه إلى جهاز الكشف الإشعاعي الذي أوضح وجود اختلاف بالكثافات داخل المولد.

 وفي التفاصيل أيضا فقد تم فتحه بمساندة قوة الإطفاء العام، حيث عثر على عدد ما يقرب 2183 زجاجة مشروبات روحية مخبأة بداخله.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الاختصاص، موجها الشكر إلى رجال الجمارك على الجهود الحثيثة في التصدي لكل عمليات التهريب للممنوعات مهما كان شكلها أو نوعها.

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