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طبيب البيت الأبيض يُفجّر مفاجأة: صحة بايدن في خطر

جو بايدن
جو بايدن
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كشف الطبيب السابق في البيت الأبيض والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، روني جاكسون، أن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وصحته تتراجعان ولا تسمحان له بالعمل على الشكل المطلوب.اضافة اعلان
وحسب "سكاي نيوز" فقد أكد الطبيب أن هذين السببين يثيران القلق تجاهه.

بايدن غير قادر على القيام بمهامه

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أشار إلى أن التراجع لدى بايدن يحدث بسرعة، مبينًا أنه "قام بالاهتمام بثلاثة رؤساء، وأنه يعرف بشكل مباشر ما يلزم ليكون القائد الأعلى ورئيس الدولة، إنها مهمة مرهقة، عقليًا وجسديًا، وأن هذا الرجل لا يستطيع ذلك".

صحة بايدن تُعرّض أمريكا للخطر

وأوضح أنه لا يصدق مدى تدهور صحة الرئيس خلال فترة وجوده في منصبه، وأن أمريكا لا تتحمل أن يبقى هذا الرجل في منصبه للفترة المتبقية من هذه الولاية ثم لمدة أربع سنوات أخرى بعد ذلك، إنه يعرض البلاد بالفعل لخطر كبير.
يذكر أن "جاكسون"، عمل كطبيب في عهد إدارات جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، وسبق له أن دق ناقوس الخطر بشأن حدة إدراك بايدن، حتى إنه طالب بإجراء اختبار إدراكي له أو الانسحاب من سباق 2024 الانتخابي.

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