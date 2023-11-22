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استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصاروخ باليستي

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قاعدة أمريكية
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أعلنت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أمس الثلاثاء أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.

الهجوم على قاعدة أمريكيةاضافة اعلان


وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد يوم الثلاثاء وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وأوضح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة ردت باستخدام طائرة AC-130 الموجودة بالفعل في الهواء وضربت سيارة تقل مسلحين، وفق ما ذكرته.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه أول رد علني على الأراضي العراقية على هجمات الطائرات بدون طيار، لكن سينغ قال إنه كانت هناك ردود سابقة لم يتم الإعلان عنها.

سلسلة هجمات


وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا  لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصا.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

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