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لحل أزمة الأصول الروسية المجمدة.. بوتين يوقع مرسوما جديدا صادما للغرب

بوتين
بوتين
أ أ
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.اضافة اعلان

مرسوم جديد من بوتين

وينص المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.

ووفقا للمراقبين، يجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر، كما سيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.

المرسوم يدخل حيز التنفيذ

يشار إلى أن دخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع، كما وأعلن وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، أن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة. وتقترح السلطات الروسية البدء في استبدالها بالأموال التي يجمعها الأجانب في حسابات من النوع "C".

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