زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب هذه المنطقة في المحيط الهادئ

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ضرب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب جزر "فانواتو"، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.





مركز رصد الزلزال اضافة اعلان



أين تقع فانواتو؟



وفي التفاصيل، أوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا، وعلى بعد نحو 23 كيلومترا جنوب بلدة إيسانجيل.وكان زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزر في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.هذا وتقع جزيرة فانواتو - وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني- جنوب المحيط الهادئ على "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.