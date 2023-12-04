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زلازل قوية.. مصرع 11 شخصًا إثر ثوران بركان غرب إندونيسيا

ث563463
بركان إندونيسيا
أ أ
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لقي 11 شخصًا مصرعهم إثر ثوران بركان "ميرابي" بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.
 وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ "ثمة 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و 11 قتيلاً ".اضافة اعلان
يأتي هذا بعدما ثار بركان في غرب إندونيسيا أمس، مطلقًا عمودًا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وذلك وفق ما أفاد مسؤولون. 
وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب وسط إندونيسيا

في الوقت نفسه، ضرب صباح اليوم زلزال بقوة 7.4 درجات، منطقة في جزر تالود، بمقاطعة سولاوسي الشمالية، وسط إندونيسيا.
 وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن الزلزال وقع على بعد 260 كلم من منطقة ميلونجوان، وعلى عمق 132 كلم.
 ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب جنوب الفيليبين

وفي نفس الحزام، ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل جنوب الفيليبين في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي
 وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي, أن الزلزال وقع قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ الأحد) على عمق 30 كيلومترًا وعلى بعد حوالى 72 كيلومترًا شمال شرق مدينة هيناتوان في جزيرة مينداناو.
 ولقي شخصان حتفهما ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية بعدما ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات المنطقة السبت، تبعته هزات ارتدادية بينها واحدة بقوة 6,6 درجات.

 

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