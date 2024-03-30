عاجل.. تنبيه مهم من سفارة المملكة في النمسا لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في النمسا، تنويهًا للمواطنين المتواجدين هناك، بشأن إجازة رسمية لدى البلد المضيف.



إجازة رسمية في النمسا:



البصمة البيومترية:



وزارة الداخلية الكويتية:



المراكز والتجمعات المعدة لأخذ البصمة:



وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" تود السفارة التنويه بأن يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إجازة رسمية لدى البلد المضيف، وبناء على ذلك ستكون السفارة مغلقة".وتابعت:" وستباشر أعمالها بمشيئة الله يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م. وتستقبل السفارة الإتصالات الطارئة من خلال رقم الطوارئ أو عبر البريد الالكتروني".ومؤخرًا، أصدرت سفارة المملكة في الكويت، تنويهًا لكل المواطنين المقيمين في دولة الكويت، بشأن مهلة أخذ البصمة البيومترية.وقالت السفارة عبر حسابها على "إكس :" :" تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام المقيمين في دولة الكويت الشقيقة، بأن وزارة الداخلية الكويتية حددت مهلة لأخذ البصمة البيومترية تنتهي في 2024/6/1م".وتابعت :" وفي حال لم يتم أخذ البصمة خلال المدة المحددة سيتم إيقاف جميع تعاملات وزارة الداخلية الكويتية، وعلى ذلك جرى التنويه".وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن وزارة الداخلية حددت مهلة مدتها (3) شهور لأخذ البصمة البيومترية لجميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من شهر مارس المقبل حيث سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية في حال لم يتم أخذها.وتابعت في بيان :" وتوضح الإدارة أن وزارة الداخلية مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك."وبيّنت أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي:مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، و قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، ومجمع الأفنيوز، ومجمع 360 ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.كما أوضحت أنه يسمح للمسافرين المغادرة من دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة.