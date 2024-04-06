وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

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وصلت اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.



51 طنًا من المساعدات:



طائرات إغاثية لأوكرانيا:



وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني،وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 51 طنًا.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.وقبل ذلك، وصلت مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.وقبلها وصلت الطائرة الإغاثية السابعة عشر والتي شملت مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن اجمالي 60 طنًا.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.