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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

الطائرة الإغاثية
أرشيفية
أ أ
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وصلت اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.اضافة اعلان

51 طنًا من المساعدات:

وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني،وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 51 طنًا.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

طائرات إغاثية لأوكرانيا:

وقبل ذلك، وصلت مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وقبلها وصلت الطائرة الإغاثية السابعة عشر والتي شملت مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن اجمالي 60 طنًا.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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