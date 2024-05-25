السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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بعد وفاة أول حالة.. أمريكا تحظر واردات الدواجن من هذه الدولة

تربية-الدواجن
أرشيفية
أ أ
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فرضت الولايات المتحدة قيودا على استيراد بعض الدواجن ومنتجاتها من ولاية فيكتوريا بأستراليا بعد رصد مرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في طيور هناك.

القيود سارية حتى 22 مايو:اضافة اعلان

وقالت هيئة فحص صحة الحيوان والنباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أمس الجمعة إن القيود سارية منذ 22 مايو وستستمر حتى إشعار آخر.
وأضافت الوزارة أن منتجات الطيور غير المصنعة ومنتجات الدواجن الأخرى القادمة من ولاية فيكتوريا أو التي تمر خلالها لن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة.
وشمل الحظر أيضا واردات الدواجن والطيور المستوردة لأغراض تجارية والرواكض وبيض التفريخ. لكن يمكن السماح باستيراد الطيور الأليفة وطيور حديقة الحيوان بموجب تصريح استيراد مع مراعاة الحجر الصحي 30 يوما.

أول إصابة بإنفلونزا الطيور:

وأعلنت أستراليا الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لدى طفل قالت السلطات إنه أصيب بالعدوى في الهند لكنه تعافى تماما، في حين تم رصد سلالة مختلفة شديدة العدوى في مزرعة لإنتاج البيض.
وانتقلت عدوى إنفلونزا الطيور إلى البشر وأنواع أخرى من الثدييات منها الماشية المنتجة للألبان في الولايات المتحدة في مارس مما أثار مخاوف من تحولها إلى فيروس ينتقل بين البشر ويثير جائحة.
غير أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال إن الخطر على العامة لا يزال منخفضا.

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