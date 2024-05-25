السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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خلال الساعات الماضية.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 46 شهيدا

مقابر جماعية في غزة
ارشيفية
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم إلى 46 شهيداً وعشرات الجرحى في سلسلة غارات وقصف للاحتلال استهدف مراكز إيواء ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.اضافة اعلان

استشهاد 16 في قصف على منازل:

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد ١٦ فلسطينياً في قصف على منازل وأبراج سكنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما استشهد ١٥ فلسطينياً في قصف للاحتلال استهدف مركز إيواء في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفي بيت حانون شمال القطاع استشهد ١٥ فلسطينيا جراء قصف استهدف مدرسة تضم مئات النازحين الذين لجأوا للمدرسة للاحتماء من قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا.

نداء استغاثة:

من جانبها أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح، لتمكين ٢٠ ألف مريض سرطان وجريح من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

استشهاد سبعة فلسطينيين

وفي وقت سابق، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامن القصف الجوي من طائرات الاحتلال مع مواصلة توغل دبابات الاحتلال غرب المخيم ومحاصرتها لمركز إيواء في منطقة الفالوجا وسط إطلاق نار كثيف على المتواجدين داخل المخيم.
 في سياق متصل، استشهد فلسطينيان في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي مكثف طال كافة المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.ة مع مواصلة الاحتلال إغلاق معبر رفح البري ومنع سفر المرضى والجرحى وإدخال الاحتياجات الإنسانية مما فاقم من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

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