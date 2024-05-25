هبوط اضطراري لطائرة خليجية بالكويت بعد وفاة مفاجئة لراكب

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هبطت طائرة خليجية اضطرارياً في مطار الكويت بعدما كانت متجهة إلى أوروبا إثر وفاة أحد الركاب.



وفاة راكب فيلبيني:



نجاة ركاب الطائرة الـ 9 بعد سقوطها في البحر



هبوط الطائرة اضطراريًا بعد إقلاعها بوقت قصير



ونقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصدر، أنه بسبب الحالة المرضية لأحد ركاب طائرة خليجية، فإنها هبطت في مطار الكويت، وعقب الهبوط حضر عناصر الإسعاف وبعد الكشف أفادوا بأن الراكب فارق الحياة وهو من جنسية فيلبينية.وأضاف أنه تم استلام الجثة عن طريق السلطات الكويتية وسجلت قضيه وأمر المحقق باحالة الجثة للطب الشرعي، وأكملت الطائرة رحلتها.وفي وقت سابق، هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في البحر، قبالة جزيرة سان كريستوبال الإكوادورية في أرخبيل غالاباغوس، وما لبثت أن غرقت من دون وقوع أي إصابات بين ركابها التسعة.وأكد جهاز الدفاع المدني، أمس الاثنين، أن "لا مفقودين أو قتلى" بين ركاب الطائرة وأن جميع من كانوا فيها "بصحة جيدة".ويبعد موقع الحادث نحو 1,6 كيلومتر من شاطئ بونتا كارولا في سان كريستوبال، وهي إحدى الجزر المأهولة الواقعة شرق الأرخبيل الذي تصنفه اليونسكو موقعًا للتراث العالمي.وهبطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سان كريستوبال متجهة إلى جزيرة إيزابيلا، وهي الأكبر في جزر غالاباغوس.وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة البيضاء الصغيرة تطفو على المياه، تحت المطر الاستوائي، فيما هُرع زورق لنجدتها.