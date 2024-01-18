الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. إصابات بسبب انفجار في مصنع لإنتاج البوليستر بروسيا

انفجار مصنع روسي
انفجار مصنع روسي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أسفر حريق في مصنع لإنتاج ألياف البوليستر في مدينة شاختي بمقاطعة روستوف في جنوب روسيا إلى وقوع انفجار وإصابات، حسبما أعلنت السلطات المحلية.
اضافة اعلان

انفجار مصنع روسي


وأوضح ممثل لخدمة الطوارئ للصحفيين إنه "في الساعة 11.30 تم الإبلاغ عن حريق في ورشة إنتاج حشوات المراتب والوسائد في مصنع "أفانغارد" في مدينة شاختي".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع انفجار قوي من داخل المصنع، تلاه حريق وتصاعد أعمدة دخان أسود فوق الموقع.

التحقيق في الحادث


وقال حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف بأن الحادث، حسب المعلومات الأولية، أدى إلى إصابة 10 أشخاص دون سقوط فتلى، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وذكر الحاكم أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث حيث تتخذ جهودا لاحتواء الحريق.

ولفت إلى أنه يجري البحث في أسباب الحادث، مضيفا أن التقارير حول سقوط طائرة بدون طيار لم تتأكد، كما أنه لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، حسب الجيش.


اقرأ أيضا

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت

دولة أوروبية تسجل أدنى معدل مواليد منذ ٨٠ عاما.. لهذا السبب

150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ.. والصحة العالمية: التدخين يقتل 8 ملايين سنويا

انهيارات جليدية ومحاصرة سياح في الصين.. هذا ما حدث

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هاكرز 12:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

هجمات إلكترونية تستهدف دولة أوروبية وتعطل مواقع حكومية

الرئيس - اوكرانيا - زيلنسكي 9:12 م الإثنين، 15 يناير 2024

الرئيس الأوكراني يطلب عقد مؤتمر سلام عالمي .. هل يرفع الراية البيضاء لروسيا؟

تشييع شهداء غزة 6:41 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أول دولة تمنح جنسيتها للفلسطينيين الفارين من الحرب على غزة

الحرب مع روسيا 2:25 ص الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تصريح غير متوقع لقائد الجيش الهولندي.. ماذا عن الحرب مع روسيا؟

اقرأ أيضا

مساعدات
11:27 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

الدوحة تعلن التوصل لاتفاق على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

النازحون في غزة
7:34 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

بدء التحرك لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة وتمويل إعادة إعمار غزة

ا
5:38 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

مصرع 5 أشخاص وإلغاء آلاف رحلات الطيران نتيجة عواصف شتوية في أمريكا

وزير الخارجية
5:37 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضربات الجوية على اليمن
3:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

للمرة الرابعة.. قصف أمريكي ضد مليشيا الحوثيين بعد استهداف سفينة بخليج عدن

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
3:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حتى الـ 7 مساءً.. توقعات بهطول أمطار وسيول وصواعق رعدية على 3 مناطق

حساب مواطن
2:40 ص الخميس، 18 يناير 2024

توجيه من حساب المواطن: ماذا يعني وصول هذه الرسالة للمستفيدين؟

صندوق التنمية العقارية
2:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. هل يلزم وكالة لأجل فك رهن المتوفي.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:10 ص الخميس، 18 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 6 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في حائل

المركز الوطني للأرصاد
1:06 ص الخميس، 18 يناير 2024

أمطار على القصيم.. و"الوطني للأرصاد" يحذر من حالة على محافظتي المهد ووادي الفرع