دولة خليجية ترصد المتحور الجديد "JN.1" وبيان حكومي مهم

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، أنها رصدت المتحور JN. 1، أحد متحورات فيروس كورونا.

وفي بيان لها كشفت أن رصد المتحور تم عبر فرق البحث الجيني في الوزارة، مطمئنة في الوقت ذاته إلى استقرار الوضع الصحي في البلاد، وان ورصد مثل هذا المتحور أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق. اضافة اعلان





صحة الكويت ترصد المتحور الجديد "JN.1"



الكويت: الوضع الصحي مستقر



ونقلت صحيفة الوطن" عن المتحدث الرسمي للوزارة، د. عبدالله السند، في تصريح له اليوم الخميس، أن فرق البحث الجيني التابع لوزارة الصحة مستمرة في عملها لرصد الأنماط السائدة أو المتحورات، سواء لفيروس كورونا أو غير من الفيروسات، وان النتائج الأخيرة توصلت إلى رصد المتحور JN. 1 في دولة الكويت.وأكد أن الوزار تطمئن جموع الشعب أن الوضع الصحي مستقر، وأن رصد مثل هذا المتحور أمرًا متوقعًا ولا يدعو للقلق، وليس هناك إجراءات غير اعتيادية في الوقت الراهن.وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، و نها وفرت النسخة المحدثة من لقاح "كوفيد" في 42 مركزاً للصحة الوقائية ويغطي السلالات السائدة من الفيروس.وأوصت الكويتيين بضرورة أخذ اللقاح خاصة ذوو عوامل الاختطار مثل الفئة العمرية فوق 60 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة من البالغين.