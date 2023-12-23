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طيور تتسبب في توقف الرحلات بمطار الكويت الدولي

الطيران المدني الكويت
الطيران المدني الكويتي
أ أ
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أعلنت إدارة الطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، تأخير إقلاع بعض الحلات بسبب أسراب من الطيور بالقرب من مدرج المطار.

أسراب من الطيوراضافة اعلان


وقالت الإدارة، في بيان لها: "نأسف لتأخير إقلاع بعض الرحلات من مطار الكويت الدولي لتواجد بعض الطيور القريبة من مدرج المطار".

تأخير إقلات الطائرات


وأضافت إدارة الطيران المدني بالكويت: "أن هذا الإجراء هو لسلامة الركاب والطائرات عند الإقلاع أو الهبوط من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها".

وأشارت إدارة الطيران المدني الكويتي، إلى أنه تم التعامل مع هذه الطيور وفق الإجراءات وتم فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الاحترازات.

وفي بعض الأحيان قد تتسبب الطيور خاصة أسراب الطيور الجارحة في أضرار جسيمة في أجسام الطائرات، ولذلك يفضل في حالة وجود أسراب من الطيور الانتظار لحين خلو الأجواء منها، لتفادي أي مفاجأت أثناء الرحلات الجوية.

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