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عاجل.. غير مسبوقة في تاريخ البلاد.. جريمة كبرى هزت الكويت (فيديو)

الداخلية الكويتية
الشرطة الكويتية
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كشف الدكتور جراح القحيصان – محامي الضحية- السبب الرئيسي الذي دفع كويتي لذبح زوجته الثانية وتقطعيها إلى ما يقارب الـ14 قطعة، في واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الكويت.اضافة اعلان

جريمة بشعة في الكويت:


وقال محامي الضحية، عبر مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس" والذي نشرته صحيفة المجلس الكويتية: "رجل قتل زوجته مستخدمًا أسلحة بيضاء وهي الساطور وسكين وقام بتقطيع زوجته أشلاء".

وفي التفاصيل التي ذكرها محامي الضحية أن هذه المرأة المجني عليها كانت حاملا في شهرها السادس كما هو مصرح بأوراق القضية.

وتابع قائلا: " أن الجاني استخدم هذه الأجزاء ووضعها في أكياس قمامة وانتقل في كل جهة ومنطقة ورماها في صناديق القمامة بكل منطقة".

الكشف عن الجريمة:


كما أوضح أنه تم كشف الجريمة من خلال الخيوط التي تم التوصل إليها وهي المكالمات المتكررة فيما بين الزوج وزوجته.

 وأشار المحامي إلى أنه تم تتبع هذا الخيط إلى أن وجدوا حركة أبراجهم خلال 24 ساعة متطابقة، منوها أنه بعد التحقيق مع الزوج أقر بجريمته ومثلها في مسرح الجريمة.

تفاصيل مثيرة في الجريمة:



أيضا كشف المحامي أن الزوج أنكر الجنين والجريمة وجميع التفاصيل في بداية الأمر.

 لكن بعد البحث والتحري وقراءة ملف القضية تم الكشف عن أنه كان يقوم معها بعلاج الجنين في بداية أول شهور الحمل.

وأوضح في اعترافاته أنه  كان سويا يذهبان إلى المستشفيات، وكان على علم ويقين بأنها حامل.

وحول سبب ارتكابه لهذه الجريمة المروعة قال:"التغير الذي حدث فجأة هو أمر لا يعلم فيه إلا الله".

فيما كشف محامي الضحية، أن الزوج كان خائفًا من مسألة واحدة هو ألا ينفضح أمر زواجه، لأنه متزوج سابقًا، والضحية هي زوجته الثانية.

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