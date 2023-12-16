نشأته وحياته وتعليمه وإنجازاته .. مَن هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد ؟

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قبل قليل، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت، خلفًا لشقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. اضافة اعلان





وفيما يلي أبرز المحطات في حياة الشيخ مشعل الأحمد:



التعليم والمناصب التي تدرج فيها:



المناصب الفخرية :



تطوير جهاز أمن الدولة:

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- ولد الشيخ مشعل الصباح، ولي العهد الكويت عام 1940م، ونشأ في بيت الحكم.- هو الإبن السابع لحاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام سابقين للكويت، وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.-متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.- تولى ولاية العهد في 08 أكتوبر 2020م بتزكية من شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.- تلقى ولي عهد الكويت تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، ثم التحق بكلية «هندون» في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960م.- بعد تخرجه من كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة (عقيد).- استمر في ذلك المنصب حتى عام 1980م، وقد تحولت في عهده إلى «جهاز أمن الدولة»، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الإسم حتى الآن.- عُيِّن في 13 أبريل 2004م نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى سموه ولاية العهد.- الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973م ــ 2017م).- عُيِّن من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977م رئيسًا لديوانية شعراء النبط.- أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979م.كان لـ «ولي عهد الكويت«بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، فقد حرص على النهوض به وبقدرات أعضائه.قام الحرس الوطني في وقت تولي ولي عهد الكويت بدور فعَّال خلال التصدي لأزمة الأمطار 2018م، وفي مواجهة التسرب الإشعاعي في المنشآت النفطية، وفي دعم قوة الإطفاء العام في مكافحة بعض الحوادث الكبرى، وشارك الجهات المعنية في الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».على المستوى الإقليمي والدولي عقد الحرس الوطني في عهد سموه اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وصولًا لتمثيل الحرس الوطني دولة الكويت في الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك (FIEP).في الرابع من ديسمبر 2018م مُنح أثناء توليه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) (وسام قائد جوقة الشرف) من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.