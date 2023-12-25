هزت الرأي العام بالكويت.. امرأة عاشت على أنها "بدون".. ووفاتها فجرت مفاجأة عن جنسيتها

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فجرت واقعة وفاة امرأة في الكويت مفاجأة شغلت الرأي العام، حيث سجلت المرأة وعاشت على أنها بدون، ولكن وفاتها كشفت عن جنسيتها الحقيقية.





وفاة امرأة بدون والكشف عن جنسيتها بالكويت:



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وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تبين أن المرأة المتوفاة "مصرية الجنسية"، وليست من "البدون" كما سجلته السجلات الرسمية في البلاد.

وأوضحت أن المستندات الرسمية تثبت أنها من فئة البدون، لكن اتضح بعد وفاتها أنها مصرية الجنسية.



وأضافت أن المرأة سبق لها أن غادرت البلاد عام 2000، ولم تدخل مجدداً وفق السجلات الرسمية.



وحول كيفية عودتها مرة أخرى إلى البلاد، وتحويلها إلى غير محددة الجنسية، يحاول رجال المباحث جمع إجابة عنه، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين.



كما كشفت الصحيفة أيضا أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن وفاة امرأة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومتزوجة من مواطن في أحد المستشفيات.



ووفق الإجراءات الروتينية تم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي، وبأخذ بصمتها، ظهر أنها مصرية الجنسية.



فيما أفاد مصدر أمني أنه تم إبلاغ أحد المخافر بالواقعة، وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري.



ونوه أنه بالتقصي تبين أن المتوفاة بالفعل مصرية الجنسية، وكانت مقيمة في الكويت على كفالة أحد أقارب زوجها، وغادرت البلاد عام 2000.



أيضا بيّن المصدر أنه مثبت في عقد زواجها من المواطن وشهادات ميلاد أبنائها أنها "بدون"، وعليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على مزيد من الملابسات لاستيضاح الحقيقة.



وقامت الجهات الأمنية باستدعاء الزوج للتحقيق على ذمة قضية تزوير وإدلاء بمعلومات كاذبة، إضافة إلى تأخير دفن الجثمان إلى حين إبلاغ سفارتها.