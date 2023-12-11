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دولة أوروبية مهددة بالدمار.. قطط تتجول بشوارعها بعد نموها في مفاعل نووي

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تسود حالة من الرعب في بريطانيا بسبب انتشار قطط مشعة والتي يتردد أنها عاشت وكبرت داخل منشأة نووية.

قطط مشعة في بريطانيا:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أفاد قاطنو قرية بالقرب من منشأة نووية في بريطانيا بتعرضهم إلى غزو من قطط أكدوا أنها تحمل مخاطر نووية، لكن السلطات قللت من المخاطر.

وفي التفاصيل فقد تعرض مزارعون لغزو من أسراب من القطط المشعة ، والذين يسكنون بالقرب مما وصفتها بأخطر موقع نووي في بريطانيا ويحمل اسم "نارنيا النووية".

وأوضح الناشطون المعارضون للأسلحة النووية أن القطط الضالة التي تتجول داخل مجمع "سيلافيلد النووي" تشكل خطرا على الجوار، لأن فضلاتها مشعة.

مستعمرة القطط المتوحشة:

يذكر أن مستعمرة القطط المتوحشة نمت  في المجمع النووي، حيث قدم العاملون هناك الطعام لهذه الحيوانات التي وجدت المأوى أيضا تحت أنابيب البخار الحار في المنشأة لعقود.

وانتقد ناشطون بشدة مدير المنشأة، لكونه يعرض قرية "سي سكيل" القريبة التي تبعد أقل من 3 أميال للخطر، منوهين أن الحيوانات الضالة، التي وصفوها بالقطط النووية تشكل خطرا على السكان.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد  اطلعت على وثائق تثبت أنه جرى تهديد 11 ألفا من موظفي المنشأة النووية بعقوبات تأديبية في حال أطعموا القطط، لأن هذا يشجعها على التجمع حول المنشأة.

يذكر أن المنشأة النووية تقع في منطقة ساحل كمبريا غربي بريطانيا، علما بأنها تعد واحدة من أكبر المنشآت النووية في أوروبا.

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