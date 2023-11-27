أول حالة بشرية مصابة بسلالة أنفلونزا مشابهة لفيروس يصيب الخنازير بدولة أوروبية

أ أ

رصدت بريطانيا اليوم أول حالة بشرية مصابة بسلالة الأنفلونزا (إتش1إن2)، وهي سلالة مشابهة لفيروس منتشر حاليًا بين الخنازير، وإن الشخص المعني أُصيب بأعراض خفيفة من المرض وتعافى بشكل كامل. اضافة اعلان





اكتشاف حالة جديدة مصابة بالمرض:



السلطات البريطانية تتابع المخالطين عن قرب:



وأوضحت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنه تم اكتشاف الحالة في إطار المراقبة الوطنية المعتادة للأنفلونزا وأن مصدر العدوى لم يُعرف.وقالت مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ميرا تشاند، "هذه هي المرة الأولى التي نرصد فيها هذا الفيروس لدى البشر إذ إن هذه السلالة تشبه إلى حد كبير الفيروسات التي تم رصدها في الخنازير".وقال بيان إن السلطات البريطانية تتابع المخالطين المقربين من الحالة، مضيفًا أن الوضع يخضع لمراقبة مكثفة في غرف العمليات الجراحية والمستشفيات في منطقة نورث يوركشاير بشمال إنجلترا.وفي عام 2009، أصابت جائحة أنفلونزا الخنازير ملايين الأشخاص وكان سبب الأنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.