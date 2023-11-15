بريطانيا.. وزيرة الداخلية المقالة تتهم سوناك بـ"خيانة الشعب"

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اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة، المعروفة بمعاداتها للمهاجرين، سويلا برافرمان، رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بـ"خيانة الشعب" في مسألة وعده بالحد من الهجرة غير النظامية. اضافة اعلان





انتقادات شديدة لـ"سوناك"



مسيرات كراهية



وعبر حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء، وجهت برافرمان انتقادات شديدة لسوناك، وادعت أنها كانت "ناجحة" طوال مدة توليها وزارة الداخلية.واتهمت سوناك "بالفشل الواضح والمتكرر في الوفاء بكل سياساته الأساسية" بشأن الحد من الهجرة غير النظامية، ومرور قوارب المهاجرين وبروتوكول إيرلندا الشمالية، وبـ"خيانة الوعد الذي أطلقه للشعب" في مسألة الهجرة.تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول إيرلندا الشمالية يحكم علاقات المملكة المتحدة التجارية مع إيرلندا الشمالية منذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.وزعمت برافرمان المعروفة بمواقفها المناهضة للمظاهرات المتضامنة مع فلسطين أن سوناك كان "مترددًا وضعيفًا ويفتقر إلى الصفات القيادية التي تحتاجها المملكة المتحدة" لفشله في منع مسيرة الأسبوع الماضي لدعم فلسطين في العاصمة لندن.والثلاثاء، عيّن رئيس الوزراء، سوناك، وزير الخارجية جيمس كليفرلي، وزيرًا للداخلية خلفًا للوزيرة المقالة سويلا برافرمان.وسبق أن وصفت برافرمان مسيرات التضامن مع فلسطين، التي تقام كل أسبوع في لندن منذ 14 أكتوبر، بأنها "مسيرات كراهية".كما اتهمت شرطة لندن التي تسمح بمسيرات الدعم لفلسطين "بالانحياز وتطبيق معايير مزدوجة" عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات الداعمة لفلسطين.وبرافرمان هي نائبة حزب المحافظين عن مقاطعة فريهام، وتقلدت منصبها اعتبارًا من سبتمبر 2022.