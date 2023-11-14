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معلومات صادمة.. كواليس إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

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العاصمة البريطانية لندن
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بعد انتقادها الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات، تشهد الأوساط السياسية البريطانية ضجة واسعة عقب إقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، على خلفية حرب غزة.اضافة اعلان

انتقاد المتظاهرين الفلسطينيين

وكانت الوزيرة قد نشرت مقالاً انتقدت فيها ما وصفته بـ"تساهل الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مقابل التشدد مع المظاهرات اليمينية".
وحسب "بي بي سي"، فقد قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة وزيرة الداخلية في حكومته، بعد أن انتقدت تعامل الشرطة مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بالعاصمة لندن في الأسابيع الأخيرة.
وشهدت عطلات الأسابيع الماضية، منذ اندلاع العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر الماضي، خروج مسيرات ضخمة في ميادين لندن للتنديد بالحرب وقتل المدنيين.

خروج مئات الآلاف من المحتجين ضد قصف غزة

وكانت أكبر المسيرات، تلك التي خرجت السبت الماضي 11 نوفمبر وشارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، ووصفت بريفرمان مسيرات لندن بأنها محاولة "لنشر الكراهية ومعاداة السامية"، مطالبةً الشرطة بضرورة اتخاذ موقفٍ أقوى.
ورأى كثيرون في مقالة "بريفرمان" محاولة لتأجيج للتوترات قبيل يوم خروج المسيرة، واتهمها زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بتغذية مشاعر "الكراهية والارتياب".

من هي سويلا بريفرمان؟

اسمها الأصلي "سو-إيلين"، لكن في المدرسة كانوا يتجاهلون ازدواجية الاسم وينادونها سويلا حتى أصبح اسمها، وهي ابنة مهاجر من كينيا ومهاجرة من موريشيوس في الستينيات وتعتنق الديانة البوذية على رغم أن والدتها أوما هندوسية ووالدها كريستي مسيحي.

زوجها يهودي من جنوب إفريقيا

وفي عام 2008، تزوجت  برائيل برافرمان، وهو يهودي من جنوب إفريقيا يعمل مديرًا لشركة "مرسيدس- بنز" في بريطانيا.
عمل والدها في مصنع ووالدتها ممرضة، لكنها فازت بمنحة جزئية للدراسة في مدرسة "هيثفيلد" المميزة شمال غربي لندن، ثم دخلت إلى "كوينز كولدج" بجامعة كمبريدج لتدرس القانون، وعائلتها من أعضاء حزب المحافظين وكانت والدتها عضو مجلس محلي عن حزب المحافظين لعقد ونصف العقد.

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