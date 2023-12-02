"خارجية فلسطين" تدين استئناف العدوان على غزة وتطالب بتوقفه فورًا

أ أ
دانت
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استئناف الاحتلال قصفه لقطاع غزة، الذي
يستهدف قتل المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم.
كارثة إنسانية في غزة
بسبب الحرب وحذّرت في بيان اليوم، من استمرار هذا العدوان
على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة
النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
2
مليون فلسطيني تحت قصف الاحتلالوأكدت
أن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم
يلجؤون إليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها، بالتدخل الدولي لوقف هذا العدوان فورًا.