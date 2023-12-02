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"خارجية فلسطين" تدين استئناف العدوان على غزة وتطالب بتوقفه فورًا

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قصف غزة
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استئناف الاحتلال قصفه لقطاع غزة، الذي يستهدف قتل المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم.اضافة اعلان

كارثة إنسانية في غزة بسبب الحرب

 وحذّرت في بيان اليوم، من استمرار هذا العدوان على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

2 مليون فلسطيني تحت قصف الاحتلال

وأكدت أن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون إليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
 وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها، بالتدخل الدولي لوقف هذا العدوان فورًا.

تدخل فوري وعاجل لوقف العدوان

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان، والعودة إلى الهدنة، التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.

الاحتلال يواصل خرق الهدنة ويقصف غزة

يأتي هذا مع قصفت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم، ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع.

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