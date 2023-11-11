الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال على بعد أمتار من مستشفى القدس بمدينة غزة

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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي على بعد 20 مترًا من بوابات مستشفى القدس جنوب مدينة غزة، الذي يوجَد فيه مئات الجرحى والمرضى والنازحين. اضافة اعلان





قصف عنيف ومتواصل



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المستشفى طيلة الأيام الماضية تعرض محيطه وأقسامه العلاجية لقصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، التي دمرت معظم البنايات السكنية في محيطه.من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ستة مستشفيات في مختلف مناطق قطاع غزة تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف من طائرات ومدفعية الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء في صفوف الجرحى والمرضى.وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة استشهد مساء اليوم عشرة فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منازل في المدينة.