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سفراء "التعاون الإسلامي" يطالبون بوقف العدوان على غزة

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قصف غزة
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طالب سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى بروكسل بوضع حدٍّ فوري للاعتداء الوحشي وغير الشرعي الإسرائيلي ضد سكان غزة.اضافة اعلان

وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات

 وأعلنوا - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل - رفضهم استهداف المدنيين العزّل، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، من خلال منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا.

وضع حدٍ لتجاوزات الاحتلال ضد الإنسانية

 وجدّد السفراء رفضهم لأي تهجير قسري لسكان غزة، داعين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للعمل على وقف العدوان العسكري ضد المدنيين الفلسطينيين، وإجبار الاحتلال على الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، ووضع حدٍ لتجاوزات الاحتلال وجرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 كما دعوا إلى فتح ممرات إنسانية لنقل الإغاثة بشكل سريع وفعال.

استمرار القصف والاشتباكات حول مستشفى الشفاء

واشتدت عمليات القصف والاشتباكات المسلحة حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة منذ السبت، وتعرضت بنيتها التحتية الحيوية للانهيار، بما في ذلك محطة الأكسجين وخزانات المياه والبئر، ومرفق القلب والأوعية الدموية وجناح الولادة، وقتلت ثلاث ممرضات، ولازال عدد من الفلسطينيين محاصرون داخل المستشفى اما خوفا من القصف أو لأنهم غير قادرين جسديا على الحركة، وفقدت منظمة الصحة العالمية الاتصال بمستشفي الشفاء.

توقف مستشفى القدس عن العمل

كمًا توقف مستشفى القدس عن العمل بسب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء، ودمرت غارة جوية أخرى مستشفى المهدي في مدينة غزة، ومقتل طبيبين وإصابة آخرين.
كما تعرض مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة غزة ومدرسة تابعة للأونروا للقصف مجددا وكلاهما يستضيف نازحين، مما أدى إلي عدد غير معلوم من الضحايا.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 11 ألف

وبلغت الأعداد في آخر تحديث يوم 10 نوفمبر 11,078 قتيل، من بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة ، وفقدان 2700 شخص من بينهم 1500 طفل محاصرين تحت الأنقاض وربما يكونوا قد لقوا مصرعهم، وإصابة 27,490 آخرين.

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