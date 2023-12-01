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بيان مهم لـ "البرلمان العربي" بشأن استئناف قصف الاحتلال لقطاع غزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي
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استنكر البرلمان العربي، استئناف قصف الاحتلال الغاشم لقطاع غزة بهدف قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل، في مشهد يؤكد مجدداً استخفاف الاحتلال بقواعد القانون الدولي، ويجسد عجز المجتمع الدولي في القيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار.اضافة اعلان

كارثة إنسانية في قطاع غزة

 وحذّر في بيان اليوم، من أن استمرار هذا العدوان، الذي من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وأن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف في ظل عدم توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

تدخل فوري وعاجل لوقف العدوان

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لوقف هذا العدوان، والعودة إلى الهدنة، التي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار.

الاحتلال يواصل خرق الهدنة ويقصف غزة

يأتي هذا مع قصفت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم، ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع

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