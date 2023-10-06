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للمرة الثانية خلال يوم واحد..

حسب توقعات العالم الهولندي.. زلزال بقوة 6.3 يضرب جزر إيزو اليابانية

زلزال
تعرضت جزر إيزو اليابانية لزلزال قوي للمرة الثانية خلال يوم واحد
أ أ
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال يوم واحد.

زلزال جزر إيزو على عمق 10 كيلومتراتاضافة اعلان
 وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

التحذير من موجات مد تسونامي
وصباح الخميس، بعد ساعات قليلة من تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أصدرت اليابان تحذيرًا من حدوث موجات مد "تسونامي"، وهي الموجات البحرية الناشئة بفعل الزلازل، بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد، لكنها رفعته بعد حوالي ساعتين، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.
ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان بالقرب من جزيرة توريشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترًا إلى الجنوب من طوكيو.
ولم يشعر سكان الجزر أو منطقة طوكيو بالزلزال الخميس، لكن وكالة الأرصاد الجوية حذرت من احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد (3.2 قدم) إلى المناطق الساحلية للجزر.
وقالت الوكالة إنه تم رصد تسونامي صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو.
وتعد اليابان واحدة من أكثر الأماكن المعرضة للزلازل على وجه الأرض. وتسبب زلزال هائل في عام 2011 في حدوث تسونامي دمر مساحات شاسعة من شمال اليابان وتسبب في انهيار محطة فوكوشيما النووية.

توقعات العالم الهولندي
وقبل زلزال اليابان بساعات، غرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين. في 23 سبتمبر، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة. فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا. #الفلبين، #تايوان، #اليابان". والغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر!
وكان العالم المثير للجدل قد حذر من 3 أيام حرجة من شهر أكتوبر، حددها من الأول إلى الثالث، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بيوم أو يومين.
ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبًا شمال غربي نيبال، الثلاثاء، ما أدى إلى حدوث هزات في المنطقة. وقال المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال إن مركز الزلزالين، كان في منطقة باجهانغ شمال غربي نيبال، بالقرب من الحدود الهندية، ما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصًا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيس. كما شهدت الفلبين بعدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة.

تحذيرات متتالية

وفي آخر نشراته التي يقدمها من خلال الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، كرر هوغربيتس التحذير من الأيام 1-3 أكتوبر بسبب زوايا قائمة للكواكب، ما يضيف إلى الهندسة الحرجة، إلا أن ذلك يعتمد على حالة القشرة الأرضية، مضيفا بأنه "يمكن أن يكون هناك تجمع من الهزات القوية نحو 6 درجات على مقياس ريختر، ومن المحتمل أن يكون لدينا نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة.. منتصف 6، أعلى من 6 وربما أيضًا زلزال بقوة 7 درجات".

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