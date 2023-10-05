الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال عام.. العالم الهولندي توقع 28 زلزالاً وصدق مرة واحدة (تفاصيل)

عالم الزلازل الهولندي
العالم الهولندي
أ أ
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غالبا ما تحدث الزلازل بسبب عوامل في باطن الأرض وتحديداً في الصفائح التكتونيّة، وهي ظواهر لا يمكن توقّعها.

لكن العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، شغل القلقين من الزلازل والمتابعين أخبار الهزات وذلك على منذ بداية مطلع العام الجاري.اضافة اعلان

توقعات العالم الهولندي للزلازل:



وكانت منصات تقصّي الحقائق حول العالم قد رصدت عدداً كبيراً من التوقّعات التي أطلقها الخبير الهولنديّ المزعوم.

وبحسب "فرانس برس" تبين أن توقعاته لم تحالفه سوى مرة واحدة، حين زعم أن توقع حدوث زلزال فبراير الماضي الذي ضرب تركيا وسوريا.

أيضا في عام 2019، رصد موقع "تشيك نيوز" 28 توقّعاً له والتي أطلقها خلال ثلاثة أشهر، إلا أن أي شيء لم يقع.


خبراء الزلازل:



ينفي علماء الجيولوجيا وخبراء الزلازل المعروفين حول العالم هذه التوقّعات الكاذبة، وينفون قطعاً وجود أي طريقة حتى الآن للتنبّؤ بوقوع الزلازل.

ورغم ذلك تكثر التوقعات الكاذبة عن حدوث الزلازل بالاستناد إلى "اصطفاف الكواكب" وتغزو مواقع التواصل حول العالم، ولا سيّما تلك المنسوبة لهذا الخبير الهولندي.

ماذا تعرف عن الزلزال؟



-يحدث الزلزال حينما يقع تكسّر في القشرة الأرضيّة بسبب تراكم الضغط.

- حين يحصل هذا التكسّر في الصخور تتحرّر الطاقة المخزّنة في كلّ الاتجاهات، على شكل موجات.

-  عندما تمرّ هذه الموجات في باطن الأرض تُسبب اهتزازاً في سطح الأرض، كما يشرح الخبراء.

العلم الحديث:



نجح العلم الحديث في توقّع الأحوال الجويّة بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

لكن لا يوجد حتى الآن أي طريقة لتوقع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، بحسب ما يؤكّد العلماء والخبراء.

كما حذروا من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.

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