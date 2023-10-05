الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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زلزال قوي وتحذير من تسونامي ومياه مشعة بالمحطات النووية في هذه الدولة

زلزال
زلزال في اليابان
أ أ
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بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر، ضرب زلزال قوي، صباح اليوم، جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وذلك حسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.اضافة اعلان

هزة أرضية على عمق 10 كيلومترات

وأوضحت السلطات، أن الزلزال وقع بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو الياباني، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.

عدم الاقتراب من الشواطئ

وطالبت السكان، بعدم الاقتراب من الشواطئ، حيث من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00 "05:30 إلى 06:00 بتوقيت موسكو".

تحذيرات من حدوث تسونامي

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجات وضرب قبالة السواحل الشرقية لليابان، مؤكدة أن السلطات وجهت تحذيرات من حدوث موجات المد "تسونامي".

مياه مشعة بالمحطات النووية

يأتي هذا في وقت بدأت فيه اليابان، بتصريف كمية ثانية من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ.
ووفقا لـ "فرانس برس"، فإن تخفيف المياه المعالجة، سيجري إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دوليًا قبل تصريفها في المحيط الهادي.
وتهدف العملية التي تعتبرها اليابان "آمنة"، إلى تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المسموح بها دوليًا.

انتقادات صينية ومخاوف دولية

 في المقابل، واجهت الخطوة، انتقادًا صينيًا مؤكدة أن طوكيو تصرف "بصورة تعسفية مياهًا ملوثة نوويًا" من المحطة المنكوبة.
فيما تؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن، وبتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن العملية تستوفي المعايير الدولية، وتأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".

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