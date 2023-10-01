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صحيفة تواصل الالكترونية

ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية..

فيتنام.. مقتل 9 أشخاص جراء الفيضانات العارمة

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
أ أ
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تسببت الفيضانات التي ضربت الأقاليم الشمالية والوسطى من فيتنام في مقتل 9 أشخاص، وفقدان شخص واحد وإصابة 10 آخرين.

فيضانات فيتنام ألحقت الضرر بحياة الناساضافة اعلان

وقالت اللجنة التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها في فيتنام، يوم السبت، إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 من سبتمبر، ألحقت الدمار بالمنازل والطرق والمزارع السمكية وحقول الأرز والمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى التسبب في نفوق الدواجن والأبقار.

مقتل وفقدان 98 شخصًا

يشار إلى أن الكوارث الطبيعية، وتحديدًا الفيضانات والانهيارات الأرضية، أسفرت عن مقتل وفقدان 98 شخصًا، وإصابة 103 آخرين في فيتنام في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لمكتب الإحصاء العام في البلاد.

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