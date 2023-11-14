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جريمة تهز اليمن.. ينهي حياة والده وشقيقيه ويصيب باقي الأسرى لسبب صادم

اليمن
الحوثيين- اليمن
أ أ
جريمة أسرية تهتز لها الجبال، حيث أقدم شاب يمني على إنهاء حياة والده واثنين من أشقائه وإصابة شقيقته ونجله في محافظة ذمار بوسط اليمن.

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وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن شاباً مسلحاً أقدم على قتل والده، وشقيقيه، بالإضافة إلى إصابة شقيقته وابنه، في قرية الدرب بمديرية جهران محافظة ذمار.
وأضافت أن المسلح أطلق وابلاً من النيران على والده وأشقائه وابنه الذي كان متواجداً أيضاً في نفس الغرفة التي كانوا فيها، وذلك نتيجةً لخلاف أسري حول ممتلكات وإيرادات، وفق ما أكده عدد من أهالي القرية.

فرار القاتل


وطبقاً للمصادر، فإن الشاب لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، فيما تم نقل القتلى والجرحى إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.
ولا يزال مصير الجاني مجهولاً حتى اللحظة، فيما يسود الخوف والرعب أهالي القرية، كون هذه الجريمة هي الثانية خلال شهر ونصف في ذات القرية.

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