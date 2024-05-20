الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 35 ألفًا

قصف غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 226 على التوالي إلى 35.456 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 79.476جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 70 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عدد من الشهداء لم يتم انتشالهم بسبب كثافة القصف.

استشهد ١8 فلسطينيًا وإصابة العشرات

كما استشهد ١٣ فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ١٣ فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في حي الدرج بمدينة غزة.

استمرار العدوان  على كافة معابر قطاع غزة.

 من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والجرحى، مناشدةً كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية للعمل على توفير وإدخال ما يلزم للمستشفيات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وسيطرته على كافة معابر قطاع غزة.
في الوقت نفسه، استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، جراء قصف للاحتلال على مدينتي دير البلح ورفح جنوب قطاع غزة.

استمرار قصف البريج والنصيرات وسط غزة

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل في مدينة رفح، ترافق ذلك مع قصف للزوارق الحربية على شواطئ المدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف مدينة دير البلح، وفق ما ذكره مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.
 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وقد استهدفت عمليات القصف منازل وتجمعات للفلسطينيين في تلك المناطق.

اقرأ أيضا

"مسام" يعلن عن نزع 2010 ألغام وعبوات ناسفة في اليمن

انقلاب فاشل في "الكونغو" وفيديو يوثق القبض على أجانب مشاركين فيه

عن تحطم طائرة "رئيسي".. وزير الداخلية الإيراني: ننتظر مزيدا من التفاصيل

أول مشاهد من عملية البحث عن طائرة الرئيس الإيراني بعد تعرضها لحادث وفقدانها

7 مقابر جماعية.. 3123 مجزرة بعد مرور 220 يومًا من العدوان على غزة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قصف غزة 3:33 م الأحد، 19 مايو 2024

7 مقابر جماعية.. 3123 مجزرة بعد مرور 220 يومًا من العدوان على غزة

قصف غزة 2:42 م الثلاثاء، 14 مايو 2024

لليوم الـ 221.. استمرار قصف غزة وعدد الشهداء يتجاوز 35 ألفًا

3434ق5 4:46 م الإثنين، 29 أبريل 2024

34.400 شهيد.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

خيام النازحين في غزة 7:16 م الجمعة، 26 أبريل 2024

كارثة بغزة.. 34.356 شهيدًا وأكثر من مليون ومئة ألف نازح