معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 35 ألفًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 226 على التوالي إلى 35.456 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 79.476جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة



استشهد ١8 فلسطينيًا وإصابة العشرات



استمرار العدوان على كافة معابر قطاع غزة.



استمرار قصف البريج والنصيرات وسط غزة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 70 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عدد من الشهداء لم يتم انتشالهم بسبب كثافة القصف.كما استشهد ١٣ فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ١٣ فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في حي الدرج بمدينة غزة.من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والجرحى، مناشدةً كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية للعمل على توفير وإدخال ما يلزم للمستشفيات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وسيطرته على كافة معابر قطاع غزة.في الوقت نفسه، استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، جراء قصف للاحتلال على مدينتي دير البلح ورفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل في مدينة رفح، ترافق ذلك مع قصف للزوارق الحربية على شواطئ المدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف مدينة دير البلح، وفق ما ذكره مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وقد استهدفت عمليات القصف منازل وتجمعات للفلسطينيين في تلك المناطق.