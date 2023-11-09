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أخفى جثة زوجته طيلة 40 عاما .. واقعة غريبة في هذه الدولة

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المنزل
أ أ
رفعت عائلة امرأة قتيلة في أستراليا دعوى قضائية ضد زوجها الذي قتلها وأخفى جثتها في خزان الصرف الصحي الخاص بمزرعته لما يقرب من 40 عاماً.

خزان الصرف:اضافة اعلان

وفي التفاصيل، قتل ديفيد فينابلز (90 عاماً) زوجته بريندا في مايو 1982 ودفن جثتها في خزان الصرف الصحي في مزرعته وظلت جريمته طي الكتمان حتى 2019.

الإفلات من العقوبة:


وأفلت المزارع من جريمة القتل لمدة 37 عاماً، ولكنها كُشفت أخيراً بعد أن باع منزله مقابل 460 ألف جنيه إسترليني وتم اكتشاف جثة بريندا أثناء العمل في الخزان تحت الأرض، وبعد ادعاء اختفائها ورث فينابلز ممتلكات زوجته.

ولكن في أعقاب إدانته بقتل بريندا العام الماضي، لجأت عائلتها الباقية إلى المحكمة الآن في محاولة للحصول على تعويض وإجباره على التنازل عمّا ورثه بعد وفاتها.

جلسة استماع:


وأشار القاضي خلال جلسة استماع في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أن الجاني يجب أن يُحاسب على ما اكتسبه من وفاة بريندا.

كان الزوجان يديران حضانة ومزرعة من الموقع، لكن الزواج لم يكن سعيداً، فيما أطلق عمال مزرعة فينابلز عليه لقب "ديفيد القذر" بسبب سمعته السيئة.

ارتكاب الجريمة:


وكان فينابلز على علاقة مع مقدمة رعاية والدته، لورين ستايلز وقت ارتكاب جريمته، وأخبرها أن زوجته البالغة من العمر 48 عاماً قد "اختفت".

أخبرت لورين التي توفيت في 2017 الشرطة في 1984 أن فينابلز قال إن بريندا «بدت طبيعية تماماً في الليلة السابقة لكنها اختفت في صباح اليوم التالي».

طائرة هليكوبتر:


واستخدمت الشرطة طائرة هليكوبتر لتفتيش الريف بما في ذلك ضفاف نهر سيفيرن عقب الاختفاء، لكن لم يتم القبض على فينابلز أثناء التحقيق.

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