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هزت دولة عربية.. ينهي حياة ابنه بعد أن أطلق النار عليه مرتين

الجثامين الموتى جثة
ارشيفية
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واقعة صادمة ومؤثرة هزت محافظة الديوانية العراقية، بعد أن أقدم أب على قتل نجله بإطلاق النار عليه.

أب يطلق النار على ابنه في العراق:

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها صحيفة "السومرية"، أقدم شخص، أمس الأربعاء، على قتل ابنه بإطلاق النار عليه مرتين، في قضاء السنية بمحافظة الديوانية.

ونقلت الصحيفة عن  مصدر أمني، أن شخصاً أقدم على قتل ابنه، بإطلاق النار عليه مرتين في قضاء السنية بمحافظة الديوانية.

وأوضح المصدر الأمني  أن الجريمة حصلت نتيجة خلافات شخصية بين الشخص وابنه، وهو ما دفعه لقتله، منوهة أن الابن يبلغ من العمر 28 عاماً، والذي توفى على الحال، عقب إطلاق النار عليه.

مقتل 3 أشخاص بالجزائر:

وفي سبتمبر الماضي سادت حالة من الغضب في الجزائر، عقب جريمة قتل والتي شهدتها مدينة مليانة بولاية عين الدفلى وسط شمال البلاد.


وأسفرت جريمة القتل البشعة، عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، عُثر عليهم مذبوحين داخل مسكنهم العائلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الشروق الجزائرية حينها ، فإن مدينة مليانة بعين الدفلى اهتزت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وجدوا كلهم مذبوحين من الوريد إلى الوريد بداخل مسكنهم العائلي بحي محمد بوراس.


ونقلت الصحيفة عن مصادر متطابقة، قولها إن الحادث الأليم وقع عقب سماع الجيران ضجيجا بداخل المسكن الذي تقطنه عائلة "قوري" بإحدى عمارات حي محمد بوراس.

وفي التفاصيل فقد جرى ذبح الطفلة "ريتاج" البالغة من العمر سنتين، ووالدتها  30 سنة، ووالدها البالغ 33 سنة.

وأوضحت بعض المصادر أنه كان قد رحل إلى ذات الحي مؤخرا للاستقرار به قبل 4 أيام فقط.

كما استأجر الأب مسكنا على مستوى الطابق الثاني بإحدى عمارات حي الصندوق الوطني للسكن.

 وذكرت أن رب الأسرة كان طباخا في مطعم بمدينة خميس مليانة المجاورة، وقبلها، استثمر في تربية الدواجن، لكن مصاعب مالية دفعته إلى العمل طبّاخا قبل وقوع الحادثة.اضافة اعلان

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