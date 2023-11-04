مقتل وإصابة قيادات ميدانية من مليشيا الحوثي في انفجار صاروخ أثناء إطلاقه

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في واقعة تؤكد استمرار الفشل الحوثي على كافة الأصعدة، قتل قيادات مدنية في الجماعة الإرهابية باليمن وأصيب آخرون جراء انفجار صاروخ باليستي عند محاولة إطلاقه. اضافة اعلان





مقتل وإصابة مسلحين حوثيين



فشل مستمر



وكشفت وسائل إعلام يمنية اليوم السبت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية وخبراء أجانب أثناء انفجار صاروخ باليستي بهم في محافظة ذمار.ونقلت وكالة خبر اليمنية للأنباء عن ما وصفتها بالمصادر المحلية أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي بينهم خبراء أجانب قتلوا إثر محاولة إطلاق صاروخ باليستي في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت).وبيّنت أن المليشيا كانت تحاول إطلاق الصاروخ من مركز تدريب الشرطة العسكرية بالقرب من منطقة ذمار القرن جنوب صنعاء، لكن الصاروخ انفجر أثناء إطلاقه ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يعرف عددهم بعد.وأفادت بأن الفشل جاء بعد يومين من عملية إطلاق صواريخ مماثلة باءت بالفشل وسقطت 3 منها أحدها في صحراء مأرب بالقرب من منطقة غويربان، والآخر في منطقة الجدعان، والثالث في منطقة صحراوية تقع بين محافظتي مأرب والجوف، مشيرة إلى أن ذلك يأتي متزامناً مع تحشيد حوثي إلى جبهات مأرب والجوف وتعز والساحل الغربي لليمن.