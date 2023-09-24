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صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات عالم الزلازل الشهير تثير الجدل مجددا: زلزال قوي في واحدة من هذه الدول

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عالم الزلازل
أ أ
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حذر العالم الهولندي المثير للجدل "هوغربتس" من زلزال كبير سيحدث اليوم الأحد في إحدى المناطق التالية: الفلبين وإندونيسيا وماحولها من جنوب شرق آسيا وكذلك أستراليا ونيوزلندا وماحولها.اضافة اعلان

وقال العالم الهولندي إن هذا الزلزال ستتراوح قوته بين 7 و 8.5 درجات على مقياس رختر، فيما شكك وعلماء الجيولوجيا في توقعاته.

زلزال المغرب:

في وقت سابق، نفى  "هوغربتس" ما نقلته وسائل إعلام عن قوله إن المغرب سيشهد زلزالا ضخما جديدا في أعقاب الزلزال الذي وقع مساء الجمعة، وأسفر عن سقوط أكثر من 2000 قتيلا.

وكتب فرانك هوغربتس على حسابه بمنصة إكس: يبدو أن بعض وسائل الإعلام تدعي أنني ‘توقعت’ حدوث زلزال كبير آخر في المغرب. هذا الادعاء غير صحيح».
وأضاف قائلا عبر حسابه: «بعد وقوع زلزال مثل يوم 8 سبتمبر/أيلول، تحدث هزات ارتدادية أصغر». مستبعدا وقوع هزة أرضية على نفس الدرجة قريبا.

واكتسب خبير الزلازل الهولندي شهرته بعد توقعات سابقة بوقوع زلزال مدمر في تركيا، وشهدت كل من تركيا وسوريا بعدها زلزالا مدمرا في السادس من فبراير/شباط الماضي.

ونشر الخبير الهولندي تحذيرا بوقوع زلزال تركيا قبل 3 أيام من وقوعه، ليتحول إلى مصدر مهم لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.


من هو عالم الزلازل؟


هوغربتس هو عالم زلازل يدير موقع SSGEOS، وهي اختصار لـ«مسح هندسي للنظام الشمسي» Solar System Geometry Survey، الذي يوفر معلومات عن الزلازل والنشاط البركاني.

ويربط هوغربتس بين حركة الكواكب واحتمالية وقوع هزات أرضية أو نشاط بركاني، ما يجعله عرضة للانتقادات من جانب المتخصصين.

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