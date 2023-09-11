عاجل.. هزات أرضية تضرب دولة عربية جديدة والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو)

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تعرض العراق لهزات أرضية ضربت، والتي ضربت بعض المدن ، ما أثار حالة من الرعب بين السكان.





هزات أرضية بالعراق:

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زلزال المغرب:

وذكرت وسائل إعلام أن السكان هرعوا إلى الشوارع خوفاً من الزلزال، خاصة عقب ما وقع قبل إيام في زلزال المغربوأوضحت مصادر محلية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لهزة الأرضية كانت بقوة 4 درجات وشعر بها الأهالي في مناطق عدة من كركوك.وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 12 هزة أرضية خلال شهر أغسطس الماضي في البلاد.وتأتي هزة العراق عقب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في المغرب وتسبب في وفيات وجرحى بالآلاف.من جهته أكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.