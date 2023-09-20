صخرة جبلية عمّقت الكارثة .. فرق الإنقاذ تصل إلى آخر ضحايا زلزال المغرب المدمر بعد أسبوع

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نجح فريق الإنقاذ المغربي بدوار إمين تالا في جماعة أنكال بإقليم الحوز في انتشال آخر جثتين متبقيتين تحت الأنقاض، بعد أزيد من أسبوع من البحث، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية. اضافة اعلان





إخراج الجثتين:



قوة الهزة الأرضية:



الهزة وقعت على عمق 8 كيلو مترات







وقال مصدر إن “الجثتين تم إخراجهما زوال اليوم بعد اكتشاف مكانهما الصعب، إذ حرمت صخرة جبلية لأزيد من أسبوع فرق الإنقاذ المغربية والأجنبية من كشف مكانهما”.وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء في الرباط، قد سجل قبل أسبوع، هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز.وأوضح المعهد، أن مركز الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء الجمعة قبل الماضية، جماعة إيغيل التابعة للإقليم.وأشارت آخر الإحصاءات إلى أن الزلزال خلف 2000 قتيل على الأقل ومايزيد عليهم قليلا من الجرحى.وأضاف المعهد أن الهزة، التي وقعت على عمق حوالي 8 كيلومترات، وأثارت الرعب والذعر في أوساط المغاربة أجبرت الآلاف منهم على الخروج من بيوتهم إلى الشوارع وقضاء الليلة في العراء.كما لا يزال الكثير من المواطنين خارج منازلهم خوفا من الهزات الارتدادية.