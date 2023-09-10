الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

المباني تساوت بالأرض.. مشاهد جوية تظهر حجم الدمار في منطقة تارودانت بالمغرب

لزال المغرب
زلزال المغرب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من الأجواء حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب لاسيما في منطقة تارودانت في إقليم الحوز.

حجم الدمار في المغرب

وأظهر المقطع، تهدم العديد من المباني حيث تساوت بالأرض من شدة الزلزال وخاصة في إقليم الحوز وسط المغرب.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون المغربي، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز المملكة مساء يوم الجمعة إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.

وأشار إلى أن هذه الأعداد مؤقتة، حيث تم إحصاؤها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يعني أنها مرشحة للزيادة.

هزة جديدة

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ40 ساعة الماضية.

مركز الزلزال

بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميل) جنوب مراكش.


اقرأ أيضا

نجل بايدن
9:55 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

فضائح عديدة تلاحقه.. 10 سنوات في انتظار نجل بايدن

الهجرة غير الشرعية
9:29 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

وجدوا أنفسهم على شاطيء دولة عربية.. محتال يخدع مهاجرين أنهم في أوروبا مقابل آلاف الدولارات

حمار يحمل جثمان
6:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب

أردوغان
4:40 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أردوغان: إحراق المصحف تحت حماية الشرطة استفزاز واضح وجريمة كراهية

اقرأ أيضا

10 هزات أرضية تضرب المغرب خلال 35 ساعة

مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال

تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

ما احتمالية وقوع "تسونامي"‏ بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

زلزال المغرب 9:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال

5456 447 8:14 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تحرك عاجل للأمم المتحدة تجاه المغرب والسلطات تواصل إنقاذ وإجلاء الجرحى

تسونامي بعد زلزال المغرب 7:21 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

ما احتمالية وقوع "تسونامي"‏ بعد زلزال المغرب؟ باحث جيولوجي يجيب

زلزال المغرب 10 6:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

عالم زلازل: زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية

اقرأ أيضا

الاتحاد الإفريقي عضوًا في مجموعة العشرين
5:32 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

رسميًا.. الاتحاد الإفريقي يُصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين

زلزال المغرب
4:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرّف على أسوأ الزلازل التي ضربت المنطقة العربية

الجيش السوداني
4:27 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

الجيش السوداني: مقتل 30 عنصرًا من "الدعم السريع" غربي البلاد

زلزال المغرب
2:47 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
9:54 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مساند يوضح تفاصيل تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية

أهم 10
9:13 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

رابت - الراتب - ريال -
7:47 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

براتب يصل إلى 25,000 ريال.. عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية فأعلى

زلزال المغرب 10
7:21 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سبقها الطيور والأغنام.. قطة توقعت زلزال المغرب (تفاصيل مثيرة)

قطعة-ارض-سكني
10:57 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

المميزات والضوابط.. سكني: صرف دعم البناء الذاتي على 5 دفعات

النيابة العامة
7:12 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن حماية حقوق الطفل