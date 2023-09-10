المباني تساوت بالأرض.. مشاهد جوية تظهر حجم الدمار في منطقة تارودانت بالمغرب

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وثق مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من الأجواء حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب لاسيما في منطقة تارودانت في إقليم الحوز.



حجم الدمار في المغرب



وأظهر المقطع، تهدم العديد من المباني حيث تساوت بالأرض من شدة الزلزال وخاصة في إقليم الحوز وسط المغرب.



وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون المغربي، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز المملكة مساء يوم الجمعة إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.



وأشار إلى أن هذه الأعداد مؤقتة، حيث تم إحصاؤها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يعني أنها مرشحة للزيادة.



هزة جديدة



وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.



وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ40 ساعة الماضية.



مركز الزلزال



بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميل) جنوب مراكش.





