رئيس هيئة الأركان العامة يزور تركيا ويلتقي عددًا من المسؤولين

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زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، جمهورية تركيا، وذلك بناءً على دعوة تلقاها من رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية تركيا الفريق الأول متين غوراك. اضافة اعلان





رئيس هيئة الأركان العامة يزور جمهورية تركيا ويلتقي عددًا من المسؤولين



تجهيزات ومعدات القوة



واستهل زيارته باجتماع عقده مع رئيس هيئة الأركان العامة التركي، استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره.عقب ذلك، التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا ياشار غولر.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة فرص تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.كما زار رئيس هيئة الأركان العامة، مقر قيادة القوات الخاصة التركية، والتقى قائدها اللواء عمر أرطغرل أربكان، فيما اطلع معاليه خلال الزيارة على تجهيزات ومعدات القوة.واجتمع مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي البروفيسور خلوق غورغون، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وتطوير البحث العلمي.كما قُدِم إيجاز لمعاليه عن الشركات المتخصصة في المجال الدفاعي والعسكري في جمهورية تركيا.