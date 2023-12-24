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اتفاق على تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والأردن

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الحضور من الجانبين
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اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري , أعمال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة جدة على مدى يومين.

دعم حركة نقل الركاب والبضائعاضافة اعلان

وأكدت اللجنة التزامها بتسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بين المملكة والمملكة الأردنية، والتي ترأسها من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما ترأسها من الجانب الأردني عطوفة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات.

تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي

وتركز اللجنة على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، واتفق الطرفان على عدة حلول تهدف إلى رفع كفاءة النقل البري في كلا البلدين، مشتملة على تحسين خدمات النقل البري، وذلك في نقل الركاب والبضائع.

وتهدف اللجنة إلى تطوير برامج النقل المشتركة وبحث سبل التعاون لتنظيم عمليات النقل البري بين البلدين، للمساهمة في تعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجال النقل البري.

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